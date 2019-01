Arabie Saoudite: un quadruplé de Hamdallah envoie Al Nasr en quart de la Coupe du Roi

lundi, 21 janvier, 2019 à 23:53

Plus d’un milliard et 200 millions de dirhams (MDH) ont été alloués au programme de lutte contre les disparités territoriales en milieu rural, a indiqué lundi à Rabat le ministre délégué chargé des relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.