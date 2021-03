Assemblée générale de la CAF : “le visage du football africain ne sera plus le même” (Patrice Motsepe)

vendredi, 12 mars, 2021 à 20:34

Rabat – Le visage du football africain ne sera désormais plus le même, a assuré, vendredi à Rabat, le nouveau président de la Confédération africaine de football (CAF), le Sud-africain Patrice Motsepe.

“Il est extrêmement urgent d’agir. Il faut améliorer la situation financière de la CAF et la mettre dans une position beaucoup plus saine”, a-t-il déclaré en conférence de presse tenue après son élection en tant que nouveau président de la CAF, lors de la 43è assemblée générale ordinaire (AGO) et élective de l’instance africaine.