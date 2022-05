Athlétisme-Championnats arabes des jeunes: Le Maroc termine 2e avec 20 médailles

samedi, 28 mai, 2022 à 21:53

Tunis – Le Maroc a terminé à la deuxième place des championnats arabes d’athlétisme U20, organisés du 23 au 27 mai au stade d’athlétisme de Radès à Tunis, en totalisant 20 médailles, dont 6 en or et 8 en argent.

La première place est revenue à l’Egypte avec un total de 32 médailles (13 or, 12 argent et 7 bronze), alors que le Maroc a devancé le pays hôte, la Tunisie (6 or, 2 argent et 7 bronze) et l’Algérie (5 or, 8 argent et 5 bronze. Bahreïn a terminé 5e avec 12 médailles (5 or, 2 argent et 5 bronze).