Athlétisme: signature à Rabat d’une convention-cadre de partenariat pour la promotion du sport scolaire

vendredi, 7 mai, 2021 à 15:54

Rabat – Le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, président de la Fédération royale marocaine du sport scolaire, et M. Abdeslam Ahizoune, président de la Fédération royale marocaine d’athlétisme (FRMA) ont présidé, vendredi à Rabat, la cérémonie de signature d’une convention-cadre de partenariat entre le ministère et la Fédération.

La signature de cette convention, qui porte sur la promotion du sport scolaire dans le domaine de l’athlétisme et la mise en place de cursus et filières sport-étude consacrés à cette discipline, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action présenté devant SM le Roi Mohammed VI, le 17 septembre 2018.

Elle intervient également en exécution de l’accord de partenariat signé devant le Souverain entre le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de la Culture, de la Jeunesse et du sport, portant sur la création de cursus pédagogiques intégrés “sport-étude”.

La signature de l’accord ambitionne de mettre en œuvre des projets de mise en action des dispositions de la loi-cadre 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, en l’occurrence le projet n° 11 visant la création de cursus “sport-étude” afin de permettre aux sportifs scolarisés de bénéficier d’une formation sportive, cognitive, culturelle, intégrée, équilibrée et complémentaire, à même de concilier entre le développement de leurs compétences sportives et capacités physiques, et l’acquisition de connaissances en langues et cultures.

A cette occasion, M. Amzazi a indiqué, dans une déclaration à la presse, que cette convention-cadre permettra d’instaurer des cursus et filières sport-étude en athlétisme, au sein des établissements scolaires, ou des centres de formation sportifs, outre la qualification de l’élément humain, à travers des sessions de formation, l’échange d’expériences et d’expertise, en particulier dans le domaine de l’arbitrage, l’entraînement et la gestion.

La signature de cette convention permettra en outre la valorisation de la coopération conjointe entre le ministère et la Fédération en vue de promouvoir la pratique de l’athlétisme aux niveaux local, régional, national et international, dénicher de nouveaux talents, à travers des compétitions sportives et généraliser la pratique de l’athlétisme dans les établissements scolaires et les institutions de formation des cadres, a-t-il poursuivi.

Le Maroc compte à son actif un palmarès riche en performances et titres en athlétisme aux niveaux continental et mondial, a poursuivi M. Amzazi, soulignant que pour découvrir de nouveaux talents, il était primordial de consolider cette relation entre le ministère et la FRMA, à l’instar des conventions déjà signées avec les autres fédérations sportives et ligues, l’objectif étant de permettre aux élèves de pratiquer ce sport dans les meilleures conditions.

De son côté, M. Ahizoune a relevé que la Fédération, dans ses efforts pour encourager les jeunes talents, met ses centres de formation à la disposition du ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, afin d’y organiser les compétitions scolaires au niveau des académies.

Les encadrants d’athlétisme sont au départ des professeurs d’éducation physique, a-t-il indiqué dans une allocation de circonstance, rappelant à cet égard le contrat-programme relatif à la mise à niveau de l’athlétisme, signé en 2007 entre le gouvernement et la FRMA et reposant essentiellement sur l’appui aux mécanismes de formation des sportifs et entraineurs, le développement des équipements sportifs et la généralisation à grande échelle de la pratique de l’athlétisme chez les jeunes.

M. Ahizoune a également mis en exergue le rôle joué par les cursus et filières sport-étude en matière de développement des capacités des élèves dans les domaines sport et étude, faisant savoir que les meilleures notes au baccalauréat ont été obtenus par des élèves inscrits dans ces cursus.