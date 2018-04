Au-delà de sa dimension “marathonienne”, le Marathon des Sables est une véritable philosophie de vie

mardi, 10 avril, 2018 à 11:12

-Par Anouar AFAJDAR –

Ouest Aguenoun N’Oumerhiout (Province de Tinghir) – Loin de l’ultime quête de l’exploit et du sacre, à laquelle son nom pourrait d’emblée faire allusion, le Marathon des Sables (MDS) est un véritable espace d’échange et de respect mutuel, où certaines réflexions sur les règles d’or de la conduite de la vie et de l’authenticité sont continûment suscitées.

Ce rassemblement sportif, dont la 33ème édition se déroule du 06 au 16 avril dans les régions d’Errachidia, accueille chaque année des “personnages” venus des quatre coins du monde, chacun avec son vécu personnel et des motivations qui lui sont propres.

Ainsi, courir au MDS transcende la simple activité physique, si fatigante soit-elle, pour atteindre un stade où le coureur-contemplateur s’aventure vers la (re) découverte de soi, suivant un sentier intérieur de réflexions sur la nature, la réalité, le temps, le plaisir, le corps, l’esprit, la volonté, et bien d’autres questions sur lesquelles les nombreuses préoccupations et créneaux de la vie sociale quotidienne et ses “burn-out” répétés empêchent de s’attarder.

L’initiateur et directeur du MDS, le français Patrick Bauer, a résumé d’une manière poétique cette idée lorsqu’il a affirmé que “le MDS constitue une parenthèse de vie, un souffle salvateur et une véritable méditation”.

Cette capacité de joindre le philosophique et le spirituel au sportif en permettant, dix jours durant, aux participants de rompre avec leur quotidien, le MDS la tire surtout et avant tout de la nature, espace magique qui détient le pouvoir de rendre les hommes égaux.

Le MDS se veut également une boîte à merveilles, où mille et une histoires sont jalousement cachées.

A 17 ans, Ali Zaghloul a été cette année le plus jeune concurrent au départ. Il pourra en revanche compter sur le soutien inconditionnel de son père Mehdi, qui avait déjà vécu cette expérience en 2015.

“Mon père, qui avait déjà pris part au MDS, m’en parlait sans cesse, me poussant à regarder des reportages là-dessus”, a dit le jeune Ali, qui semble peu effrayé par le défi qui l’attend, affirmant avec sérénité qu’il préfère “ne pas se focaliser uniquement sur le côté enfer du Marathon, car il y a bien plus que cela”.

Et d’ajouter avec un large sourire qu’avec son père, ils profitent bien du parcours. “Comme lors d’une simple balade”.

Les personnes qui s’aventurent dans cette odyssée saharienne cherchent toutes à découvrir une expérience multidimensionnelle et inédite. Les coureurs s’élancent dans le désert marocain vierge où la vie est réduite à sa dimension la plus simple: se déplacer, préparer à manger, dormir et, surtout, partager avec les autres. Telles sont leurs nouvelles, et uniques, préoccupations. La victoire est ailleurs…