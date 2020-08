Basket-ball: Ahmed Bounana réélu président de la Ligue de la région de Rabat-Salé-kénitra

samedi, 29 août, 2020 à 9:22

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Fès ont interpellé, vendredi soir, un individu de 62 ans pour son implication présumée dans la diffusion, via les systèmes d’informations, de faux contenus remettant en cause les mesures des autorités publiques pour lutter contre la pandémie du Covid-19 et portant atteinte aux institutions constitutionnelles.