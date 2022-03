Basketball Africa League 2022: l’As Salé bat le DUC de Dakar 91-86 et se qualifie pour la phase finale

mercredi, 16 mars, 2022 à 10:50

Dakar – Le club marocain de l’As Salé a battu mardi soir le DUC de Dakar dans un match comptant pour la dernière journée de la 2ème édition de la Basketball Africa League, disputé au Dakar Arena au Sénégal sur le score de 91-8.

Avec cette victoire, le champion du Maroc valide son ticket à la phase finale de la Basketball Africa League qui aura lieu à Kigali Arena au Rwanda, du 21 au 28 mai prochain.

C’est la troisième victoire de l’As Salé dans cette compétition de la Conférence du Sahara de la BAL qui s’est jouée à Diamniadio, située à une trentaine de km de Dakar, du 05 au 15 mars.

Les Corsaires de Salé terminent à la troisième place du groupe et accompagnent le club Us Monatsir de Tunisue, Energy Group de Rwanda et le Slac de la Guinée pour la phase finale du tournoi de la Bal qui aura lieu à Kigali.

Les champions du Maroc avaient battu le CFV-BEIRA du Mozambique par 95 à 84 et se sont inclinés face aux tunisiens de l’Us Monastir par 90 à 96.

Le représentant du Maroc a perdu également face au Rwanda Energy Group par 87 à 91 dans son premier match comptant pour la première journée de cette compétition.

Lundi soir, les Marocains ont battu le Seydou Legacy Athlétique Club (SLAC) de la Guinée sur le score de 91-81.

Dans l’autre match de ce groupe disputé ce mardi , le Rwanda Energy Group (REG) a infligé une défaite à CFV-BEIRA du Mozambique par un score de 94-89.

L’autre groupe de la BAL (Conférence du Nil) qui évoluera au Caire (9 au 19 avril) rappelle-t-on, comprend les clubs de Zamalek (Egypte/tenant du titre), Espoir Fukash (RD Congo), Cape Town Tigers (Afrique du Sud), Cobra Sport (Soudan du Sud), Forces Armées et Police Basketball/FAP (Cameroun) et Petro de Luanda (Angola).

Les quatre premiers de chaque Conférence se qualifient ainsi pour les play-offs qui se dérouleront sous forme d’un tournoi à élimination directe, jusqu’à la finale. Ces rencontres auront lieu du 21 au 28 mai à la Kigali Arena au Rwanda.

La première édition de la BAL, rappelle-t-on, a été remportée par le Zamalek d’Egypte aux dépens de l’US Monastir (76-63).