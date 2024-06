Beach-soccer: l’équipe nationale en stage de préparation à Maâmora

lundi, 3 juin, 2024 à 19:42

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a effectué lundi une visite de terrain dans la préfecture d’Agadir Ida Outanane relevant de la région Souss-Massa, au cours de laquelle il s’est informé de l’état d’avancement de projets de développement agricole et rural.