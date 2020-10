Berkane : Célébration du premier sacre continental de la RSB

mercredi, 28 octobre, 2020 à 17:00

Berkane – L’Agropole de Berkane a accueilli, mardi, une cérémonie à l’honneur de la Renaissance sportive de Berkane (RSB), à l’occasion de sa consécration à la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Cette cérémonie, organisée par la préfecture de la province de Berkane, s’est déroulée en présence notamment du wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, du président du Conseil de la région de l’Oriental, Abdenbi Bioui, du gouverneur de la province de Berkane, Mohamed Ali Habouha, d’élus, de chefs de services décentralisés et de plusieurs personnalités, outre les dirigeants, le staff technique et les joueurs de la RSB.

La Renaissance de Berkane a remporté, dimanche dernier, la Coupe de la CAF, après avoir pris le dessus sur les Égyptiens du Pyramids (1-0), lors d’une finale disputée, dimanche soir, au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Malheureux finalistes lors de la dernière édition de la compétition africaine face au Zamalek, les hommes de Tarik Sektioui ont réussi, cette fois, l’exploit de remporter leur premier titre africain.

Dans une allocution à cette occasion, M. El Jamai a salué l’exploit de l’équipe orange tout en soulignant qu’il ne s’agit pas du fruit d’une coïncidence, mais du résultat d’un travail sérieux et continu, qui a permis de porter haut les couleurs de la RSB et d’honorer le football marocain en général sur la scène africaine.

Cette consécration s’ajoute à une honorable troisième place au classement de la Botola Pro D1, ce qui fait une saison très réussie pour la RSB, a-t-il relevé, notant que la région de l’Oriental est fière de ses équipes la RSB mais aussi la Mouloudia d’Oujda, arrivée cinquième au classement du championnat national.

De son côté, M. Habouha a souligné que la RSB vient d’entrer dans le palmarès du football africain en devenant le cinquième club marocain à décrocher ce trophée, ce qui constitue une source de fierté non seulement pour les Berkanis et la région de l’Oriental mais pour l’ensemble des Marocains.

Il a salué, à cet égard, la méthodologie de travail de la RSB, son esprit d’équipe et l’engagement et la détermination dont font preuve les joueurs et les équipes dirigeante et technique du club, des qualités collectives et individuelles qui ont permis à la RSB de surmonter sa défaite en finale de cette coupe l’année dernière et de revenir encore plus fort pour décrocher ce titre.

Pour sa part, le capitaine de l’équipe, Mohamed Aziz, a mis en exergue les efforts déployés par ses coéquipiers pour réaliser cet exploit, malgré un contexte particulièrement difficile marqué par la pandémie de la Covid-19, qui a affecté l’ensemble des compétitions sportives.

Ce premier trophée continental est une source de motivation pour les joueurs de la RSB, déterminés à poursuivre sur cette lancée et décrocher d’autres titres, a-t-il affirmé, appelant l’ensemble des composantes du club ainsi que les supporters à rester unis et conjuguer leurs efforts pour étoffer davantage le palmarès de la RSB.

Dans des déclarations à la presse, le président du club, Abdelhakim Benabdellah, et l’entraineur Tarik Sektioui, ont félicité les joueurs et les supporters de la RSB pour cette consécration, exprimant leur détermination à poursuivre le travail pour réussir le projet sportif du club et réaliser d’autres exploits.

Cette cérémonie a été marquée par la remise de distinctions aux joueurs et membres du staff dirigeant et technique de la RSB.