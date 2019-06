Botola: Le KACM relégué en D2, le MAT reste parmi l’élite

dimanche, 9 juin, 2019 à 19:36

Rabat – Le Kawkab de Marrakech a été relégué en deuxième division de la Botola Maroc Télécom D1, après son match nul 3-3 face au Wydad et la victoire à l’extérieur du Moghreb de Tétouan 2-0 face à l’AS FAR lors de la 30ème et dernière journée du championnat.

Les Marrakchis espéraient un faux pas du MAT pour assurer leur maintien, tandis que les Tétouanis qui étaient maîtres de leur situation ont brillé face aux militaires conservant, in extremis, leur place parmi l’élite.