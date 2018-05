Botola Maroc Télécom D1 (29è journée): Le RCOZ et l’OCK se maintiennent en D1

dimanche, 13 mai, 2018 à 20:21

Khénifra – La Rapide Oued Zem et l’Olympique de Khouribga ont assuré leur maintien parmi les clubs de Botola Maroc Télécom D1 de football, après leurs victoires respectives face au Chabab Atlas Khénifra (3-2) et le RAC de Casablanca (5-0), en matchs comptant pour la 29è et avant dernière journée, disputés dimanche.