Botola Pro D1 (14è journée): Victoire in extremis du FUS face au Difaâ El Jadida (2-1)

dimanche, 26 janvier, 2020 à 22:06

Rabat – Le FUS a arraché la victoire aux dernières minutes de sa rencontre face au Difaâ El Jadida (2-1), dimanche soir au stade Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat, en match comptant pour la 14è journée de Botola Pro D1 de football.

Il a fallu attendre la 71è minute de jeu pour voir les Jdidis prendre l’avantage sur un but de Yassine Dahbi, mais se sont vite faits rejoindre au tableau marquoir lorsque les Rbatis ont réussi à remettre les pendules à l’heure, huit minutes plus tard, par l’intermédiaire à Saad Khorsa.

Alors que la rencontre s’acheminait vers la parité au score, les Fussistes ont arraché la victoire en temps additionnel grâce à Ayoub Skouma qui a victorieusement transformé un penalty sifflé à la 90è minute.

Grâce à cette victoire, le club de la capitale se hisse à la quatrième position du classement avec un total de 22 points, ex æquo avec le Raja de Casablanca et l’AS FAR, tandis que le Difaâ stagne à la neuvième place avec 17 unités.