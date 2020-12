Botola Pro D1 2020-2021 : Nouvel entraîneur, nouvelles ambitions pour le MCO

mercredi, 2 décembre, 2020 à 12:29

Par Azedine LQADEY

Oujda – Après une saison jugée satisfaisante avec le technicien Abdelhak Benchikha qui a tenu sa promesse d’occuper l’une des cinq premières places au classement de la Botola Pro D1, le Mouloudia Club d’Oujda (MCO) se montre déterminé à conforter sa position parmi le gotha du football national avec le nouvel entraîneur, Abdeslam Ouaddou.

En effet, les responsables du club, qui compte à son actif un titre de champion du Maroc en 1975 et qui a clôturé la saison 2019-2020 à la 5ème place, ont concocté un ambitieux projet bien ficelé visant à mettre sur pied une équipe forte et compétitive à même de s’adjuger les titres et les consécrations, et de renouer avec sa gloire d’antan.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, et à quelques jours du début de la saison 2020-2021 de la Botola Pro D1, le MCO a annoncé des recrutements ciblés, dont des joueurs étrangers, tout en assurant de continuer à accorder une attention particulière à une meilleure communication et marketing, et à la formation des joueurs pour renforcer les rangs de l’équipe par de nouveaux talents.

Le président du club oujdi, Mohamed Houar avait affirmé que le recrutement du nouvel entraîneur s’inscrit dans le cadre d’une stratégie, ambitieuse et réaliste qui vise la reconstruction et la réorganisation du club sur les trois prochaines années, mettant en avant les qualités professionnelles et personnelles d’Abdeslam Ouaddou et sa solide formation académique, en plus de son expérience de joueur international.

Ouaddou, qui a signé un contrat de quatre ans avec le MCO, a évolué au sein de plusieurs équipes dont l’AS Nancy-Lorraine, Valenciennes et Rennes (France), Fulham (Angleterre), Olympiakos (Grèce) et Lekhwiya et Qatar SC (Qatar). Il a aussi défendu le maillot de la sélection nationale première entre 2001 et 2010.

Parlant de sa mission de nouveau manager-entraineur du MCO, M. Ouaddou a écrit sur les réseaux sociaux que «le Mouloudia avec le président Houar à sa tête m’ont fait confiance pour mener un projet de développement de ce club mythique : Professionnalisation du club, développement des infrastructures, développement de la formation, développement de la marque MCO, et développement des ressources économiques».

«Je suis très honoré des fonctions qui me sont confiées et je tiens à remercier le président du Club, les dirigeants et les autorités locales pour leur confiance sans oublier le magnifique public du MCO pour leur accueil», a-t-il poursuivi.

Promettant de travailler dur avec son Staff et les joueurs pour construire un club digne de ce nom et rendre ses lettres de noblesse à cette équipe mythique, le nouvel entraîneur a fait remarquer que «travail, patience, intégrité, honnêteté et loyauté» ont toujours été son leitmotiv.

Le nouveau technicien s’est déjà mis au travail et les préparatifs du Sindibad de l’Oriental pour la saison 2020-2021 de la Botola Pro D1 ont débuté il y a quelques semaines avec un stage de concentration à El Jadida et une série de matchs amicaux, dont l’un à Rabat contre la sélection nationale des joueurs locaux. L’objectif est de remporter les premiers matchs afin d’assurer un bon départ.

A rappeler que le stade d’Honneur qui accueille les matchs du Mouloudia Club d’Oujda a connu l’année dernière d’importants travaux de mise à niveau ayant coûté près de 20 millions de dirhams, ce qui a permis à la capitale de l’Oriental de disposer d’un stade entièrement rénové et répondant aux normes internationales.

D’une capacité d’accueil de quelque 20.000 places, le stade a été doté notamment d’une pelouse en gazon naturel, d’un nouveau système d’éclairage, de sièges de qualité, d’une tribune d’honneur et d’une zone réservée aux journalistes, ainsi que de plusieurs dépendances dont une salle de conférences, une salle des soins et des vestiaires bien aménagés.

Fondé en 1946, le MCO compte à son actif un titre de champion du Maroc en 1975 et quatre coupes du Trône : 1957, 1958, 1960 et 1962.