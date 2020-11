Botola Pro D1 2020-2021 : Une nouvelle saison sportive porteuse de grands défis et de grandes aspirations pour l’OCS

dimanche, 29 novembre, 2020 à 15:06

Par : Fouad BENJLIKA

Safi – La saison sportive 2019-2020 a été pour l’Olympique Club de Safi (OCS) une “exception” comparativement aux trois dernières saisons sportives durant lesquelles, le club mesfioui a occupé les premiers rangs de la Botola Pro D1, et a même joué la finale 2016 de la Coupe du Trône.

Des résultats qui ont été aux yeux des supporters “décevants” surtout, que l’équipe avait beaucoup souffert pour s’éloigner de la zone de relégation.

Approché par la MAP, le président du Club Safiote, M. Anouar Dbira, a attribué ce mauvais parcours au changement d’entraineur et à la conjoncture exceptionnelle que traverse le Royaume en raison de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), qui a imposé l’arrêt du Championnat pendant plusieurs mois.

L’OCS avait occupé la 13è place à la Botola Pro D1 avec 33 points (6 victoires, 15 nuls et 9 victoires), rappelle-t-on.

“Bien sûr cette position est en dessous des aspirations de toutes les composantes du club (supporters, staff technique, joueurs et bureau dirigeant)”, a déploré M. Dbira, estimant que la seule consolation pour remédier à cette situation est “un excellent parcours accompli par l’OCS en Championnat arabe Mohammed VI des clubs champions”.

“Le club de la cité de l’Océan a très bien représenté le Maroc en cette coupe et a sorti des clubs de calibre, tels que l’Espérance de Tunis”, tient à rappeler, avec fierté et enthousiasme, M. Dbira.

L’équipe Safiote, a enchainé M. Dbira, n’a été éliminée qu’en quart de finale face au club saoudien d’Al Ittihad après un match aller des plus encourageants (1-1) et un but encaissé “naïvement” en match retour au Stade Al Massira à Safi.

Et de poursuivre que “cette année, l’équipe aspire à s’inspirer de ce parcours exceptionnel pour réaliser un excellent parcours au championnat et à la Coupe du Trône”, rappelant que l’équipe est toujours à la recherche du premier sacre en Coupe du Trône.

“Nous espérons que cette fois sera la bonne, afin d’intégrer la liste très prestigieuse des clubs vainqueurs de la Coupe du Trône, une compétition où les clubs nationaux sont à pied d’égalité contrairement au Championnat”, explique ce responsable sportif.

Au niveau de la Botola Pro D1, l’OCS ambitionne d’occuper les premiers rangs même si la concurrence sera rude. Mais, nous avons confiance en nos joueurs et au staff technique, a-t-il assuré.

Tout en étant grandement conscient que les titres nécessitent la mobilisation de toutes les composantes de l’équipe (joueurs, staff technique, bureau dirigeant et supporters), M. Dbira a indiqué que le bureau dirigeant de l’OCS avait demandé à l’entraineur de l’équipe, Abdelhadi Sektioui, de lui fournir un rapport complet et détaillé sur le bilan et ce, directement après la fin de la saison précédente. Lequel rapport a démontré la nécessité de maintenir les joueurs piliers de l’équipe.

Ainsi, le Club a renouvelé les contrats de certains joueurs, tels que le portier Merouane Bessak et le défenseur Mehdi Attouchi, le milieu de terrain Zakaria Lahlali et le joueur brésilien Claudio Raphael, a-t-il fait savoir.

En outre, cinq joueurs, dont le rendement n’a pas été convaincant quitteront le club. Il s’agit du défenseur Mehdi Khaliss, les milieux centraux Hamid Boukhriss et Reda Zahraoui, le milieu de terrain Ayoub Rahmaoui et l’attaquant Mohammed Ali Benhssain.

M. Dbira a indiqué, dans la même lignée, que d’autres joueurs viendront renforcer les rangs de l’équipe Safiote, notant qu’actuellement l’OCS a signé avec Hicham Laroui, l’international libyen Oussama Al-Badawi, l’international ivoirien Kassi Thierry Martial, Mehdi Zaya et Mouncef Amri, et le milieu de terrain défensif Jardson Polako, alors que plusieurs autres joueurs sont dans le viseur de l’équipe.

Par ailleurs, plusieurs joueurs formés au sein du Club auxquels, M. Sektioui a donné leurs chances durant les dernières journées du Championnat, ont été intégrés à l’équipe Sénior, a-t-il fait savoir.

Dans la perspective de l’entame de la Botola Pro D1 2020-2021, l’OCS poursuit sereinement ses préparations à Safi.

Ainsi, le Club a programmé deux matchs amicaux contre le Difaâ Hassani Jadidi (DHJ), le Rapide Club Oued Zem (RCOZ) et le Mouloiudia de Oujda (MCO) entre autres.

“Dès l’annonce de la date du début du Championnat, nous avons programmer un stage préparatoire, d’une semaine ou 10 jours, qui servira d’occasion pour récupérer les joueurs absents, dont Walid Sebbar qui est avec l’équipe nationale des locaux ou les autres joueurs atteints de la Covid-19, en plus des joueurs qui signeront et défendront les couleurs de l’équipe”, a indiqué M. Dbira.

Le premier responsable du Club n’a pas manqué, dans ce sens, de souligner que le public Safiote est parmi les meilleurs supporters au niveau national.

“Nous espérons être à la hauteur des attentes de ce magnifique public”, a-t-il dit, invitant les supporters à continuer à encourager et à soutenir leur équipe préférée.

“Nous comptons énormément sur les encouragements de ce public pour faire revenir à l’OCS son éclat d’antan”, a-t-il conclu.