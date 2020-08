Botola Pro D1 (22è journée): Le Moghreb de Tétouan s’incline à domicile face au Hassania d’Agadir (1-2)

samedi, 15 août, 2020 à 22:36

Tétouan – Le Moghreb de Tétouan s’est incliné à domicile face au Hassania d’Agadir (1-2) samedi soir, en match comptant pour la 22è journée de la Botola Pro D1 de football.

Les joueurs du Hassania ont terminé la première période réduits à 10 joueurs après l’expulsion de Abdelhakim Bassine à la 41è minute, ce qui ne les a pas empêché d’être les premiers à visiter les cages des locaux sur un but de Karim El Barkaoui (58è), avant que Mustapha El Yousfi n’égalise pour les Tétouanais (62è).

Mehdi Oubila a doublé la mise sur un centre à la 75è minute, donnant les trois points du match aux visiteurs.

Dans le deuxième match de la soirée, l’Olympique de Safi s’est imposé face au Youssoufia de Berrechid pour le compte de la 22è journée.

Au terme de ces deux rencontres, le HUSA se hisse à la 11è position (24pts), le MAT stagne à la 7è position (30pts), tandis que l’OCS grimpe à la 9è position ex aequo avec son adversaire de la soirée le CAYB (25 pts).

La 22è journée a connu le report, à une date ultérieure, de trois matchs vendredi opposant le RBM au DHJ, l’AS FAR au WAC et l’OCK à l’IRT, ainsi que le match du samedi entre le RCA et le RCOZ, suite à la décision des autorités compétentes de placer en confinement les joueurs du RBM, WAC, l’IRT et RCOZ.