Botola Pro D1 (22è journée): La Rennaissance de Berkane se défait difficilement du Mouloudia d’Oujda (1-0)

dimanche, 16 août, 2020 à 0:11

Berkane, 16/08/2020 (MAP) – La Renaissane de Berkane s’est imposée samedi soir face au Mouloudia d’oujda, en match comptant pour la 22è journée de la Botola Pro D1 de football (1-0).

Les hommes de Tarik Sektioui parviennent à ouvrir le score à la 50è minute sur un but de Hamza Regragui face au MCO réduit à dix joueurs dès la 23è minute, avant qu’ils ne subissent également l’expulsion d’Issoufou Dayo à la 62è minute.

Au terme de cette rencontre, la Renaissance de Berkane se hisse à la 3è position avec 39 unités et devance la Mouloudia qui reste juste derrière à la 4ème position avec 36 unités.

Avant ce match, le Hassania d’Agadir a arraché la victoire sur la pelouse du Moghreb de Tétouan (1-2) et l’OCS s’est imposé à domicile face au Youssoufia de Berrechid (1-0).

La 22è journée a connu le report, à une date ultérieure, de trois matchs vendredi opposant le RBM au DHJ, l’AS FAR au WAC et l’OCK à l’IRT, ainsi que le match du samedi entre le RCA et le RCOZ, suite à la décision des autorités compétentes de placer en confinement les joueurs du RBM, WAC, l’IRT et RCOZ.