Botola Pro D1 (30è et dernière journée): El Bahraoui offre la victoire au RCOZ face à l’IRT (5-3)

samedi, 10 octobre, 2020 à 19:22

Oued Zem – Le Rapide Oued Zem s’est offert samedi une large victoire à domicile face à l’Ittihad de Tanger (5-3), grâce notamment à un quadruplé d’Ibrahim El Bahraoui, bien parti pour terminer meilleur buteur de Botola Pro D1.

Rompant avec la monotonie habituelle de la Botola, les deux clubs ont offert un beau spectacle avec huit buts inscrits dans ce match sans enjeu comptant pour la 30è et dernière journée du championnat national.

Les cinq réalisations du Rapide ont été l’oeuvre d’El Bahraoui (22è, 39è, 61è, 85è) et Omar Taheloucht (26è), tandis que Mohamed Chibi (56è, 77è) et Faouzi Abdelmoutalib ont signé les trois buts du club du Détroit.

Au terme de cette rencontre, le Rapide occupe la 8è position du classement avec un total de 36 points, ex aequo avec Hassania d’Agadir et le Youssoufia de Berrechid qui s’est imposé à domicile, plus tôt dans la journée, face au Difaa d’El Jadida (1-0).

Pour sa part, l’Ittihad de Tanger stagne à la quatorzième place du classement avec 32 unités.