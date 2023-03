Botola Pro D1 ” Inwi ” (20e journée) : le FUS de Rabat et l’Olympique de Khouribga se neutralisent (1-1)

samedi, 11 mars, 2023 à 22:16

La circulation sera suspendue provisoirement, de 22H à 06H00, durant les nuits du mardi, mercredi et jeudi prochains, entre l’échangeur Ain Atiq et l’échangeur Témara dans le sens Casablanca – Rabat, et entre l’échangeur Ain Atiq et l’échangeur Skhirat dans le sens Rabat – Casablanca, a annoncé la société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM).