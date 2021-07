Botola Pro D1 “Inwi” (27e journée): la Renaissance de Berkane s’impose à domicile face au Hassania Agadir (1-0)

mardi, 13 juillet, 2021 à 21:50

La région de Dakhla-Oued Eddahab a enregistré le taux de réussite des candidats scolarisés le plus élevé au niveau national, avec 93,83%, au terme des sessions ordinaire et de rattrapage de l’examen national normalisé du baccalauréat, au titre de l’année 2021, a annoncé l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF).