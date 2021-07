Botola Pro D1 “Inwi” (30è journée): Le Maghreb de Fès s’incline à domicile face au Raja de Casablanca (2-3)

mercredi, 28 juillet, 2021 à 22:26

Fès – Le Maghreb de Fès (MAS) s’est incliné face au Raja de Casablanca (RCA) sur le score de 3 buts à 2 mercredi au Complexe sportif de Fès, en match comptant pour la 30ème et dernière journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Salaheddine Amila, Fabrice Ngoma et Mohsine Moutouali ont inscrit les buts des visiteurs respectivement aux 2e, 20e et 37e minutes. Alaeddine Ajaraie et Mohammed El Fakih ont réduit l’écart pour les locaux aux 15e et 74e minutes.