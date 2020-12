Botola Pro D1 “Inwi” (4è journée): L’IRT et le RCA au coude à coude, le WAC retrouve le podium

dimanche, 20 décembre, 2020 à 23:19

Casablanca- Le Raja de Casablanca et l’Ittihad de Tanger se partagent la tête du classement de Botola Pro D1 “Inwi” au terme de la 4è journée disputé ce weekend, devançant le Wydad de Casablanca (WAC) qui a retrouvé le podium après sa large victoire face au Hassania d’Agadir.

Dans le choc de la journée qui a opposé samedi la Renaissance de Berkane et le Raja de Casablanca, il a fallu attendre la 65è minute de jeu pour voir le premier et l’unique but du côté rajaoui grâce à Soufiane Rahimi sur un coup franc dévié par le mur des Oranges, qui occupent la 6ème position, avec 7 unités.