Botola Pro D1 “Inwi” (4è journée): le Youssoufia Berrechid et l’Olympic Safi se quittent sur un nul blanc (0-0)

dimanche, 20 décembre, 2020 à 0:28

Berrechid- Le Youssoufia de Berrechid et l’Olympic de Safi n’ont pas pu se départager (0-0), samedi à Berrechid, en match comptant pour la 4è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Au terme de ce nul, les locaux portent leur actif à 3 points et partagent désormais la 10è place avec l’AS FAR, alors que les Safiots sont co-dauphins (7 pts), aux côtés du Raja Casablanca, de la Renaissance Berkane, et du Chabab Mohammedia.

Parmi les matchs les plus en vue de cette journée, celui qui opposera ce soir la Renaissance Berkane et le Raja Casablanca, qui vise la première place et se défaire ainsi des autres co-dauphins.