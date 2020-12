Botola Pro D1 “Inwi” (5è journée) : Le FUS de Rabat et le Difaa d’El Jadida font match nul (1-1)

vendredi, 25 décembre, 2020 à 23:32

Rabat – Le FUS de Rabat et le Difaa d’El Jadida ont fait match nul, 1 but partout, vendredi soir au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat, pour le compte de la 5è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Les locaux ont ouvert la marque grâce à Réda Hajhouj (31è), avant que Yassine Dahbi ne remette les pendules à l’heure au retour des vestiaires (49è).

Cette rencontre a été marquée par l’expulsion de trois joueurs, deux du côté du FUS, à savoir Reda Jaadi (39è) et le portier Mehdi Benabid (79è), entré pourtant à la place de Mohammed Amsif, blessé à la fin de la première période, et une côté des Jdidis (El Mehdi Karnass, 85è).

A l’issue de ce match, le FUS porte son actif à 6 points et se hisse provisoirement à la 8è place, à côté du Moghreb de Tétouan, auteur d’un match nul (0-0) plus tôt dans la soirée devant le Youssoufia Berrechid.

De son côté, le Difaa El Jadida, qui n’a pas encore goûté à la victoire cette saison (2 nuls et 3 défaites), pointe à la 13 place (2 pts), avec le Rapide Oued Zem et le Hassania Agadir.