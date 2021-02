Botola Pro D1 “Inwi” (6è journée): Le Wydad s’impose à domicile face au FUS (3-2)

mardi, 16 février, 2021 à 21:21

Le Maroc a adopté une stratégie globale et intégrée dans sa lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, qui fait aujourd’hui du Royaume un pionnier en la matière et jouit d’une large reconnaissance internationale, ont affirmé des responsables qui prennent part aux travaux de la Conférence internationale annuelle sur “la lutte contre l’extrémisme violent : de nouvelles réponses à de nouveaux défis”, ouverts mardi à Rabat.