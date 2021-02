Botola Pro D1 “Inwi” : reprise de la compétition le 13 février

lundi, 1 février, 2021 à 23:47

Rabat – La Fédération royale marocaine de football (FRMF) et la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) ont fixé la reprise de la Botola Pro D1 « Inwi » au 13 février et des 8es de finale de la Coupe du Trône les 2, 3 et 4 mars prochain.

Ces dates ont été fixées au vu de la qualification de l’équipe nationale des joueurs locaux aux phases finales du Championnat d’Afrique des Nations organisé au Cameroun jusqu’au 7 février et afin de permettre l’intégration des joueurs au sein de leurs clubs respectifs pour participer aux compétitions nationales et continentales dans les meilleures conditions et avec leur effectif au complet, a indiqué un communiqué conjoint de la FRMF et de la LNFP.

Le programme des cinq prochaines journées de la Botola Pro D1 « Inwi », celui des six prochaines journées de la Botola Pro D2 ainsi que celui des 8es de finale de la Coupe du Trône de la saison 2019/2020 seront communiqués ultérieurement, a précisé la même source.