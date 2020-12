Botola Pro D1 “Inwi”: victoire à l’extérieur de l’IRT face au FUS (1-0), le Raja vainqueur du MCO (3-0)

dimanche, 13 décembre, 2020 à 22:38

Rabat – L’Ittihad de Tanger (IRT) s’est imposé sur la pelouse du FUS de Rabat par 1 but à 0, alors que le Raja de Casablanca n’a pas trouvé de difficulté pour venir à bout, à domicile, du Mouloudia Oujda (MCO) en l’emportant 3 à 0, dimanche soir en clôture de la 3è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Les Tangérois réalisent ainsi la meilleure opération de la journée grâce à un but de Tarik Astati du point de pénalty (29è). Du coup, ils s’emparent seuls de la tête du classement de la Botola Pro D1 avec 9 points, engrangés en trois victoires de suite, tandis que les Rbatis sont 8es avec 4 unités à côté du Moghreb de Tétouan.

Au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, les Oujdis ont bien résisté avant de s’effondre en moins de 10 minutes en concédant trois buts signés Mahmoud Benhalib (66è), Ben Malongo (69è) et Abdelilah El Hafidi (73è).

Cette victoire permet aux hommes de Jamal Sellami de se hisser à la deuxième place avec un total de 7 points, obtenus en deux victoires et un nul, avec la Renaissance Berkane et le Chabab Mohammedia. Les protégés de Abdeslam Ouadou, eux, occupent la 13è loge avec un seul point.