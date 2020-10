Botola Pro D1: Palmarès des champions depuis la saison 1956-1957

dimanche, 11 octobre, 2020 à 21:40

Casablanca- Le Raja de Casablanca s’est adjugé son douzième titre de champion de Botola Pro D1, au terme de sa victoire à domicile, dimanche, face à l’AS FAR (2-1), en match comptant pour la 30è et dernière journée.

Le Wydad de Casablanca est le club qui détient le record avec 20 titres depuis 1948 dont 15 depuis la création de la Fédération royale marocaine de football en 1956, devant l’AS FAR (12) et le Raja de Casablanca (12) ex aequo, alors que le KAC de Kénitra et le Moghreb de Fès sont à égalité (4).

Voici, par ailleurs, le palmarès des clubs qui ont remporté le championnat du Maroc:

1956/1957 WAC Casablanca

1957/1958 Kawkab Marrakech

1958/1959 Etoile de Casablanca

1959/1960 KAC de Kénitra

1960/1961 AS FAR

1961/1962 AS FAR

1962/1963 AS FAR

1963/1964 AS FAR

1964/1965 MAS

1965/1966 WAC Casablanca

1966/1967 AS FAR

1967/1968 AS FAR

1968/1969 WAC Casablanca

1969/1970 AS FAR

1970/1971 Renaissance de Settat

1971/1972 RAC Casablanca

1972/1973 KAC Kénitra

1973/1974 Raja de Beni Mellal

1974/1975 MC Oujda

1975/1976 WAC Casablanca

1976/1977 WAC Casablanca

1977/1978 WAC Casablanca

1978/1979 MAS

1979/1980 Chabab Mohammédia

1980/1981 KAC Kénitra

1981/1982 KAC Kénitra

1982/1983 MAS

1983/1984 AS FAR

1984/1985 MAS

1985/1986 WAC Casablanca

1986/1987 AS FAR

1987/1988 Raja Casablanca

1988/1989 AS FAR

1989/1990 WAC Casablanca

1990/1991 WAC Casablanca

1991/1992 Kawkab Marrakech

1992/1993 WAC Casablanca

1993/1994 Olympique de Casablanca

1994/1995 CODM

1995/1996 Raja Casablanca

1996/1997 Raja Casablanca

1997/1998 Raja Casablanca

1998/1999 Raja Casablanca

1999/2000 Raja Casablanca

2000/2001 Raja Casablanca

2001/2002 HUSA Agadir

2002/2003 HUSA Agadir

2003/2004 Raja Casablanca

2004/2005 AS FAR

2005/2006 WAC Casablanca

2006/2007 Olympique Khouribga

2007/2008 AS FAR

2008/2009 Raja Casablanca

2009/2010 WAC Casablanca

2010/2011 Raja Casablanca

2011/2012 Moghreb Tétouan

2012/2013 Raja Casablanca

2013/2014 Moghreb Tétouan

2014/2015 WAC Casablanca

2015/2016 FUS Rabat

2016/2017 WAC Casablanca

2017/2018 Ittihad Tanger

2018/2019 WAC Casablanca

2019/2020 Raja de Casablanca