Botola Pro D1 : Le sacre du Raja de Casablanca est “une victoire pour tout le football marocain” (Responsable)

dimanche, 11 octobre, 2020 à 23:47

Casablanca- Le sacre du Raja de Casablanca en championnat national est “une victoire pour tout le football marocain”, qui intervient dans une période difficile imposée par l’épidémie du Covid-19, a affirmé dimanche soir le porte-parole des Verts, Said Wahbi, au terme de la victoire du Raja sur l’AS.FAR (2-1) pour le compte de la 30è et dernière journée, synonyme d’un titre glané au bout du suspense.

La reprise de la Botola Pro, après une suspension à cause de crise sanitaire, est une décision courageuse qui a couronné les efforts déployés par la Fédération royale marocaine de football et les autorités compétentes pour lutter contre cette pandémie, s’est-il félicité dans une déclaration à la MAP.

“Nous dédions ce sacre mérité à tous les acteurs du club, à commencer par son large public, qui n’ont ménagé aucun effort pour atteindre cet objectif”, a-t-il dit.

M. Wahbi a tenu à mentionner que “l’équipe du Raja doit cette victoire à ses larges supporters au Maroc et à l’étranger, qui l’ont soutenue dans les différentes étapes du championnat et n’ont pas cessé d’encourager leur club de cœur pendant cette période sanitaire difficile”.

Il a souligné que le comité directeur du Raja ne ménagera aucun effort pour permettre au club de poursuivre son chemin des résultats positifs et donner plus de satisfaction et de joie à ses supporters.

Ce sacre donnera davantage de détermination pour remporter d’autres titres par les Hommes de Sellami qui s’apprêtent à disputer deux matches décisifs en demi-finale de la Ligue des champions africaine et de la Coupe Mohammed VI des clubs champions arabes, a t-il conclu.