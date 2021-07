Botola Pro D2 “Inwi” (30è journée): le KAC de Kénitra et le Wydad de Temara relégués chez les amateurs

vendredi, 9 juillet, 2021 à 20:48

Casablanca – Le Kénitra Athletic Club (KAC) et le Wydad de Temara (WST) ont été relégués officiellement en division amateur, en se classant respectivement à la 15è et 16è positions, à l’issue de la 30è et dernière journée de la Botola Pro D2 “Inwi”.