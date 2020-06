Botola1: Le Raja de Casablanca sur le pied de guerre pour la reprise

lundi, 29 juin, 2020 à 16:13

Casablanca – Le Raja de Casablanca vit au rythme d’une forte mobilisation en vue de la reprise de la Botola Pro de football, prévue le 24 juillet prochain, et des compétitions africaines et arabes, suspendues à cause de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.