Boxe : la sélection nationale féminine participe à la Strandja Cup

lundi, 15 février, 2021 à 17:43

L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de Marrakech a lancé le projet “L’Innovation pour des Solutions Managériales Durables” (ISMAD), un projet de coopération avec le Centre Africain des Solutions Innovantes et Durables (ACISS) de l’Université Cadi Ayyad, et le bureau de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) au Maghreb.