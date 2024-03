Brahim Diaz ‘’fier et heureux’’ de jouer pour le Maroc

jeudi, 14 mars, 2024 à 22:57

Les initiatives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au profit des Palestiniens, aussi bien à Gaza qu’à Al Qods, reflètent les relations solides et historiques entre les deux peuples frères, marocain et palestinien, a affirmé le directeur de l’éducation et de l’enseignement à Al Qods, Samir Jibril.