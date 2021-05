Le Brésil abrite la Copa América après le désistement de l’Argentine et de la Colombie

lundi, 31 mai, 2021 à 16:22

Asunción – La Confédération sud-américaine de football (Conmebol) a annoncé, lundi, que la Copa América se jouera au Brésil, après avoir été informée dimanche soir qu’elle ne se tiendra pas en Argentine en raison de la hausse des cas de covid-19.

L’instance dirigeante du football sud-américain a indiqué dans un bref communiqué sur Twitter que “les dates et le début du tournoi sont confirmés” (13 juin – 10 juillet) et que “les stades et le calendrier” seront communiqués dans les prochaines heures”.