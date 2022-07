CAF Awards 2022: Achraf Hakimi dans la short-list

lundi, 11 juillet, 2022 à 16:16

Au deuxième jour de l’Aid Al-Adha, la ville de Casablanca retrouve ces moments, même rares, de tranquillité et de calme qui viennent succéder aux forts mouvements ayant précédé la fête du mouton constaté notamment au niveau des marchés, des grandes surfaces et des gares ferroviaires et routières.