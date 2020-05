CAF : Versement anticipé de primes aux clubs participant aux compétitions interclubs

dimanche, 17 mai, 2020 à 0:03

Le Caire – La Confédération africaine de football (CAF) a décidé d’anticiper le paiement de la dernière tranche des primes prévues pour les clubs participant aux compétitions interclubs pour la saison 2019/2020, face aux inquiétudes permanentes causées par la pandémie de Covid-19 à l’origine de la suspension des activités de football.

L’initiative, qui a d’ores et déjà démarré, a pour but de réduire la charge financière des 32 clubs ayant atteint les phases de groupes de la Ligue des Champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération, au cours de cette période critique, a indiqué la CAF dans un communiqué publié samedi sur son site internet.

Les clubs recevront leurs paiements sur la base des montants établis pour chaque compétition, de la phase initiale aux quarts de finale, avant la suspension des deux compétitions pour une période indéfinie en raison de la COVID-19, a souligné l’instance continentale, notant que le minimum garanti pour les clubs participant à la Ligue des Champions de la CAF est de 550.000 USD et 275.000 USD pour la Coupe de la Confédération.

“Le monde du football, et par conséquent le football africain, traverse des difficultés sans précédent. La situation actuelle a eu un effet révélateur sur les parties prenantes du football africain. Et la CAF, sensible aux besoins de nos clubs, acteurs majeurs de notre football, a initié le paiement de leurs primes bien à l’avance”, a déclaré le président de la CAF, Ahmad Ahmad.

De plus, la CAF tient à rappeler qu’elle surveille de près l’évolution de la situation et travaille avec les autorités compétentes, y compris l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), afin d’évaluer l’impact du virus sur le continent. En outre, des mesures relatives aux compétitions seront annoncées en temps opportun, ajoute le communiqué.

En temps normal, les clubs reçoivent leurs primes pour les compétitions interclubs à la fin de la saison.