La CAF veut rendre le football africain plus compétitif (Président)

lundi, 21 juin, 2021 à 21:15

Le Caire – Le nouvel exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a introduit depuis son élection en mars 2021 plusieurs activités et changements de gouvernance tendant à rendre le football africain globalement plus compétitif et autosuffisant, a indiqué le président de l’instance, Patrice Motsepe.