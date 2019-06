CAN-2019: dispositif exceptionnel pour le transport des supporters de Lions

vendredi, 14 juin, 2019 à 22:39

Rabat – Une convention de partenariat a été signée, vendredi à Rabat, entre le ministère de la jeunesse et des sports, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et la Royal Air Maroc (RAM) pour la mise en place d’un programme de vols entre Casablanca et Le Caire à l’occasion de la participation des Lions de l’Atlas à la 32-éme édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).