CAN 2019 :les Lions de l’Atlas en stage de préparation au Centre National de Maâmora

mardi, 4 juin, 2019 à 10:45

Rabat-Les joueurs de l’Equipe nationale A de football ont débuté lundi au Centre National de Football (CNF) de Maâmora (banlieue de Salé) le stage de préparation à la 32-ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue du 21 juin au 19 juillet 2019 en Egypte.

Le sélectionneur national, Hervé Renard, a programmé en compagnie de son staff une séance d’entrainement légère à huis clos en nocturne au stade d’entrainement de l’ENA au CNF, a indiqué la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) sur son site officiel.

Cette séance s’est déroulée en l’absence des joueurs Karim Al Ahmadi, Hakim Ziyech, Noredine Amrabat, Oussama Idrissi, Mbarek Boussoufa et Noussair Mazraoui qui devaient rejoindre plus tard dans la soirée le CNF.

Quant à Nabil Dirar et Khalid Boutaib, ils rejoindront le stage ce mardi tandis que l’arrivée de Ahmed Reda Tagnaouti et Abdelaali Mhamdi est prévue dans la soirée après les matchs du WAC de Casablanca et la Renaissance sportive de Berkane, ajoute la même source, précisant que Munir Mhamdi ne sera avec le groupe qu’à partir du 9 juin en raison de son engagement avec son club FC Malaga qui joue ses derniers matchs en Liga (2-ème division).

L’Equipe nationale A effectuera sa deuxième séance d’entrainement ce mardi sur le stade d’entrainement du CNF à 21h30.

Ce stage des 27 joueurs retenus par l’entraîneur Hervé Renard sert de préparation à la CAN 2019 avec la programmation de deux matchs amicaux face à la Gambie le 12 juin et à la Zambie quatre jours plus tard au Grand Stade de Marrakech.