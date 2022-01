CAN-2021 (Maroc-Malawi): “Il faut être optimiste, mais un match n’est jamais gagné d’avance” (Halilhodžić)

lundi, 24 janvier, 2022 à 17:45

La Direction régionale de l’Agriculture (DRA) de Rabat-Salé-Kénitra et ProAgro, un projet initié avec l’Organisation internationale du Travail (OIT) pour promouvoir l’accompagnement des jeunes entrepreneurs agricoles et agroalimentaires, organisent du 24 au 26 janvier une formation d’initiation aux meilleures pratiques de pré-création et création d’entreprises dans les domaines agricoles et agroalimentaires.