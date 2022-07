CAN féminine (demi-finale) : Le Maroc se qualifie à la finale face au Nigeria (1-1, 5-4 t.a.b)

lundi, 18 juillet, 2022 à 21:32

La 11ème édition de la nuit blanche du cinéma et des droits humains, se tiendra les 22 et 23 juillet à la bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) et en ligne du 22 au 31 juillet sur la plateforme de l’association des Rencontres Méditerranéennes du Cinéma et des droits de l’Homme (ARMCDH) sous le thème: “Cinéma et droits de la famille”.