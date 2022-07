CAN féminine (quart de finale) : Le Nigeria se qualifie aux demi-finales face au Cameroun (1-0)

jeudi, 14 juillet, 2022 à 20:20

Casablanca – La sélection nigériane féminine de football s’est qualifiée aux demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine de football (Maroc-2022), en s’imposant face à son homologue camerounaise sur le score de 1 but à 0, en quart de finale disputé jeudi soir au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, décrochant ainsi son billet pour la Coupe du monde prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023.

L’unique but de la rencontre a été signé Rasheedat Ajibade à la 56e minute.

En demi-finale, le Nigeria affrontera le Maroc pour une place en finale.

En soirée, la Tunisie croisera le fer avec l’Afrique du Sud pour une place en demi-finale.