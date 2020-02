CAN de Futsal à Laâyoune: L’Egypte en finale en battant la Libye 5-2

jeudi, 6 février, 2020 à 8:49

Le soutien du Royaume du Maroc à la lutte du peuple palestinien pour l’établissement de son Etat indépendant avec Al Qods est comme capitale n’a en aucun moment souffert de doute et a toujours forcé l’estime et le respect de l’ensemble des Palestiniens, a affirmé, mercredi, le secrétaire général de l’Instance islamo-chrétienne de soutien à Al Qods et aux sites sacrés, Hanna Aissa.