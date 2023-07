CAN U23: Le football national brille encore avec le sacre africain des Lionceaux de l’Atlas

dimanche, 9 juillet, 2023 à 12:35

Casablanca – En s’imposant face à son homologue égyptienne, tenante du titre, (2-1 après prolongations), samedi à Rabat, la sélection marocaine U23 s’est adjugée la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de la catégorie, pour la première fois de son histoire. Un exploit qui s’ajoute aux récents succès du football national, qui ne cesse de s’illustrer à l’échelle continentale, arabe et africaine.

Champions d’Afrique, les Lionceaux de l’Atlas ont assuré la présence du football marocain pour la 8ème fois se son histoire aux Jeux Olympiques et honoré les couleurs nationales, en décrochant un titre qui en dit long sur l’essor remarquable que connait le football national.

Poinçonnant leur billet pour les JO de Paris-2024 après leur victoire face au Mali en demi-finale par 4 tirs au but à 3 (2-2 après prolongations), les poulains de Issame Charaï ne voulaient pas s’arrêter en si bon chemin, d’autant qu’ils disputaient cette compétition sur leurs terres et devant leur public.

En réalisant ses deux objectifs (qualification aux JO et sacre africain) lors de cette CAN, qui a été une réussite à tous les niveaux, la sélection nationale a écrit une nouvelle page glorieuse de l’histoire du football national.

Cet exploit est venu encore confirmer le rayonnement du football national sur les scènes arabe, continentale et internationale, et le développement de la pratique footballistique au Royaume dans les différentes catégories d’âge.

En plus de la victoire amplement méritée de l’équipe marocaine U23 lors de la CAN (Maroc-2023), le football marocain compte à son actif des réalisations remarquables au cours des dernières années. Aux titres du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) des joueurs locaux en 2016 et 2020, s’ajoutent les sacres de la sélection nationale de futsal à la CAN en 2016 et 2020 et à la Coupe d’arabe en 2021, 2022 et 2023.

Par ailleurs, l’équipe nationale féminine a fait forte impression en décrochant son billet pour la Coupe du monde 2023 après sa qualification pour la finale de la CAN-2022 organisée au Maroc. Un exploit inédit et historique à l’échelle arabe. L’équipe féminine de l’AS FAR a confirmé l’essor du football féminin au Maroc en s’adjugeant la Ligue des Champions d’Afrique 2022.

La sélection nationale féminine U17 a également marqué les esprits en se qualifiant pour la Coupe du monde disputée en Inde.

Pour ce qui est des clubs marocains, ils ont également brillé sur les scènes arabe et continentale ces dernières années, avec des titres pour le Raja et le Wydad de Casablanca, ainsi que la Renaissance de Berkane.

En parallèle à ces exploits sportifs, la Fédération royale marocaine de football a fourni d’importants efforts pour le développement des infrastructures sportives, à l’instar de l’Académie Mohammed VI de football et du Complexe sportif Mohammed VI à Maâmora, qui est un véritable centre d’expertise et de savoir-faire, doté de terrains de football en gazon naturel et en gazon synthétique et de différentes installations répondant aux standards mondiaux.

Les exploits du football national dans les différentes catégories d’âge et à tous les niveaux prouvent que l’épopée historique des Lions de l’Atlas au Mondial du Qatar n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’énormes efforts consentis par le Royaume dans le domaine sportif.

De leur côté, les supporters marocains, passionnés de football, espèrent voir les différentes équipes marocaines de football continuer à engranger les victoires et les titres dans les différentes compétitions continentales et internationales et honorer encore plus les couleurs nationales.