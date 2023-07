CAN U23: la presse sénégalaise met en avant la victoire du Maroc face au champion en titre

dimanche, 9 juillet, 2023 à 15:10

Dakar – La presse sénégalaise a mis en avant la brillante victoire de la sélection nationale marocaine U23 de football en finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) contre le champion en titre l’Egypte par 2-1.

“Les Lionceaux de l’Atlas remportent le premier trophée de leur histoire”, titre l’agence de presse sénégalaise (APS), soulignant que “Le Maroc a remporté sa première Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans à domicile aux dépens de l’Égypte, qu’elle a battue, 2-1, samedi au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat”.

“Les Lionceaux de l’Atlas renversent les Pharaons, tenants du titre, devant leur public et dans un stade Prince Moulay Abdellah plein à craquer.”, ajoute l’agence sénégalaise rappelant que les Marocains vont participer pour la huitième fois de leur histoire aux Jeux olympiques dont la prochaine est prévue à Paris, en 2024. Ils seront accompagnés de l’Égypte, qui en sera à sa 13ème édition et du Mali, qui retrouve la compétition depuis 2004.

“CAN U23: Le Maroc sacré à domicile face à l’Égypte”, affiche pour sa part le site d’information “Seneweb”, relevant que “l’affiche ne pouvait être plus belle que cette finale de la CAN des moins de 23 ans opposant le Maroc, pays hôte et la meilleure attaque de la compétition, à l’Égypte, meilleure défense et tenante du titre”.

“Les deux équipes n’ont pas déçu, le nombreux public qui avait fait le déplacement. En effet, l’Égypte a lancé les hostilités en ouvrant le score à la 10ème minute grâce à une belle frappe de Mahmoud Saber. Malheureusement, le jeune milieu de terrain égyptien a été expulsé quatre minutes plus tard suite à une faute sur le capitaine marocain, Abdessamad Elzalzzouly”, écrit le portail sénégalais.

Le média signale qu'”après la finale perdue en 2011 à domicile contre le Gabon, le Maroc prend une belle revanche sur le destin en remportant ce trophée chez lui”.

“Le Maroc sacré champion à domicile, devant l’Égypte”, écrit pour sa part le site “Dakaractu”, notant que “les Marocains sont venus à bout de l’Égypte battue (2-1) à l’issue d’une rencontre qui a tenu toutes ses promesses, samedi devant leur propre public”.

“Il s’agit du premier sacre des Marocains U23 qui ont organisé la CAN et renversé la sélection tenante du titre, l’Égypte”, ajoute le média relevant que “les Pharaons n’ont pas démérité puisqu’ils ont joué à dix à partir de la 17ème minute de jeu et l’expulsion suite à un carton rouge adressé à Mahmoud Saber”.

”CAN U23: Le Maroc renverse l’Égypte et remporte la finale'”, titre de son côté le journal électronique “Senego”, qui écrit que “dans une finale folle qui aura tenu toutes ses promesses, le Maroc a renversé le tenant du titre, l’Égypte (2-1 ap), samedi 8 juillet 2023 à domicile, sur la pelouse du complexe Moulay Abdellah, et a soulevé la première CAN U23 de son histoire”.