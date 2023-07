CAN U23 : le sacre continental de l’équipe du Maroc témoigne d’un grand travail de fond (cadres techniques nationaux)

lundi, 10 juillet, 2023 à 11:49

Casablanca – Le sacre continental de l’équipe nationale de football U23 témoigne d’un grand travail de fond accompli au niveau de toutes les équipes nationales, ont affirmé des cadres techniques nationaux.

Dans des déclarations à la MAP, ils ont mis l’accent sur l’importance des efforts déployés et de la stratégie de développement du football national, qui ont donné de très bons résultats.

A cet égard, l’ancien joueur et cadre technique de l’équipe nationale, Hammadi Hamidouche a souligné que “le football marocain traverse une bonne période”, saluant, dans ce sens, le travail de la Fédération royale marocaine de football et de son président, Fouzi Lekjaa.

Il a indiqué que l’exploit réalisé par les jeunes joueurs marocains, vainqueurs de la CAN U23 et qualifiés aux prochains jeux Olympiques, montre les progrès réalisés par le football marocain toutes catégories confondues, ajoutant que le soutien de SM le Roi Mohammed VI aux sportifs marocains les motive pour donner le meilleur d’eux-mêmes et honorer le Maroc.

Pour l’entraîneur Youssef Lamrini, le sacre du Maroc est amplement mérité, car les conditions dans lesquelles évoluent les équipes nationales sont excellentes, ajoutant que “les sélectionneurs nationaux ont la chance d’avoir l’embarras du choix entre plusieurs joueurs talentueux”.

Il a relevé que la présence en nombre du public pour supporter les Lionceaux de l’Atlas a également été un facteur important pour motiver les joueurs, notant que les équipes nationales de football connaissent une nouvelle dynamique grâce au travail remarquable accompli.

“Nous constatons que les joueurs évoluent dans les équipes nationales selon leur catégorie d’âge avant de pouvoir rejoindre l’équipe nationale “A”, une bonne méthode pour forger leur talent”, a-t-il expliqué.

Le technicien Hassan Moumen a, pour sa part, estimé que le sacre de l’équipe nationale est le fruit d’un travail important réalisé ces dernières années, ajoutant que les performances des équipes nationales sont le résultat d’une action pérenne et engagée sur différents niveaux, notamment les infrastructures, l’organisation, la formation, ainsi que la découverte de nouveaux joueurs qui apportent un plus à l’effectif national.

La victoire des Lionceaux de l’Atlas face à l’équipe de l’Égypte, tenante du titre et connue pour sa discipline tactique et sa rigueur, est méritée, a-t-il fait remarquer, estimant que cette consécration continentale est importante pour une jeune équipe nationale prometteuse.

La sélection marocaine a remporté la CAN U23 en battant en finale l’Egypte par 2 buts à 1 après prolongations (1-1, temps réglementaire), samedi soir au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.