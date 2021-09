CAN de Volleyball / Dames: La sélection marocaine féminine de volley-ball décroche la 3eme place

dimanche, 19 septembre, 2021 à 19:33

Kigali – La sélection marocaine féminine de volley-ball a décroché la troisième place du Championnat d’Afrique des Nations (CAN-2021) après sa victoire, en match de classement, face au Nigéria dimanche dans la capitale rwandaise.

La sélection marocaine a dominé le Six du Nigéria par 3 sets à 0 (25-19, 25-17, 25-18).

C’est le premier podium du Maroc au Championnat d’Afrique des Nations féminines depuis 1987. Le Six du Maroc avait remporté respectivement deux médailles d’argent et de bronze en 1976 et 1987.

La finale qui opposera le Cameroun et le Kenya est prévue à 20h00.

L’équipe du Cameroun avait décroché son ticket pour la finale en battant les nigérianes par 3 sets à 0 (25-13, 35-33,25-13) et la sélection kenyane s’est qualifiée en dominant les volleyeuses marocaines par 3 sets à 0 (25-12, 25-21, 25-11).

Les deux finalistes ont décroché leurs billets pour le championnat du monde Dames de volleyball qui se jouera en Pologne et aux Pays Bas en 2022.

Le coup d’envoi de l’édition 2021 du Championnat d’Afrique de volleyball dames a été donné dimanche dernier à Kigali avec la participation de 9 sélections africaines réparties en deux poules (A et B).