La candidature conjointe Maroc-Espagne-Portugal jette un pont entre les continents (Magazine serbe)

vendredi, 17 mars, 2023 à 13:14

Belgrade – La candidature conjointe Maroc-Espagne-Portugal pour l’organisation de la Coupe du monde de football en 2030 “jette un pont entre les continents”, écrit le magazine serbe “Diplomaty & Commerce” sur son web.

Dans un article intitulé “Quand le football jette un pont entre les continents”, le média indique que cette candidature conjointe a été annoncée par SM le Roi Mohammed VI, dans un message à l’occasion de la remise du Prix de l’Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l’année 2022, décerné au Souverain à Kigali, au Rwanda.

La publication relève que le Royaume du Maroc a accueilli cette année la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, et est également “le candidat favori” pour organiser la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.

Le magazine rapporte que SM le Roi a noté, dans ce message, que cette candidature commune, “sans précédent dans l’histoire du football”, sera celle de la jonction “entre l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen”.

“Diplomaty & Commerce” indique aussi que les premiers ministres espagnol et portugais ont salué cette candidature conjointe à la Coupe du monde 2030, estimant que les trois pays ont désormais plus de chances d’accueillir le tournoi.

Cette “candidature méditerranéenne” est jusqu’à présent en compétition avec une seule autre candidature officielle présentée à la FIFA, à savoir celle portée par quatre pays sud-américains : l’Argentine, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay, rappelle le magazine, ajoutant que d’autres candidatures devraient être annoncées avant septembre 2024, date à laquelle le vote devrait avoir lieu.

Revenant sur le prestigieux prix de l’Excellence de la CAF décerné à SM le Roi Mohammed VI, le magazine souligne qu’il s’agit d’une “reconnaissance des développements remarquables du football marocain au cours de l’année 2022, en termes d’infrastructures, de programmes de formation des jeunes et de gouvernance”.

Ces réalisations ont abouti à l’exploit historique de l’équipe marocaine de football lors de la Coupe du monde au Qatar, s’assurant une place dans le dernier carré du mondial, pour la première fois pour une nation africaine et arabe, lit-on dans l’article.

Le Souverain a relevé que cette reconnaissance est “un hommage au génie de l’Afrique et de sa Jeunesse éclatante”, ajoute la magazine, notant que SM le Roi a rappelé, à cette occasion, Sa conviction, exprimée dans Son Discours à l’occasion du 29ème Sommet de l’Union Africaine, en 2017, que “l’avenir de l’Afrique passe par sa jeunesse” et que seule “une politique volontariste orientée vers la jeunesse canalisera l’énergie pour le développement”.

SM le Roi Mohammed VI a également affirmé qu’Il a “tenu à faire du football un levier de réussite et de développement humain durable”, a mis en exergue la publication.