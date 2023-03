La candidature Maroc-Espagne-Portugal, la meilleure illustration du dialogue entre civilisations et l’expression de l’Universel (Directeur de publication)

vendredi, 17 mars, 2023 à 21:16

Libreville – Le Maroc, l’Espagne et le Portugal constituent un pont entre l’Europe et l’Afrique et une passerelle entre les deux rives de la Méditerranée et entre l’Orient et l’Occident, a souligné l’éditeur et directeur de publication du quotidien congolais “Forum Des As”, José Nawej, affirmant que la candidature conjointe de ces trois pays pour l’organisation du Mondial 2030 reste la meilleure illustration du dialogue entre civilisations et l’expression de l’Universel.

Dans une déclaration à la MAP, José Nawej indique qu’à la lumière de l’exploit sans précédent des Lions de l’Atlas au mondial qatari, entre autres, cette candidature vient confirmer, une fois de plus, la place du Maroc comme étant “le porte-étendard du football africain et du monde arabe”.

S’agissant d’infrastructures, ajoute-t-il, le Royaume dispose de stades aux standards internationaux, de réseaux routier, ferroviaire, aérien, télécommunications…, qui garantissent l’organisation des compétitions internationales et même de la grand-messe planétaire du football.

“Honorer le Maroc c’est faire honneur à tout un Continent en raison de l’ancrage réel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Afrique”, a mis en avant le directeur de publication.

En effet, réitère-t-il, “le Souverain ne cesse de faire de l’Afrique la pierre angulaire non seulement de sa diplomatie, mais de sa politique tout court”.

En outre, José Nawej a relevé que le Royaume véhicule au quotidien toutes les valeurs nobles du sport, notamment la tolérance, la cohabitation pacifique, le partage…

Le journaliste congolais a, par ailleurs, noté que le Maroc, l’Espagne et le Portugal sont trois grandes nations de football dont les équipes nationales ont des références sûres.

Sur le plan de l’image du Royaume, “ce serait un gain supplémentaire qui appuie l’ouverture légendaire du Maroc sur le monde”, se félicite-t-il.

Au niveau continental, poursuit José Nawej, le succès du Maroc aura des reflets positifs sur l’image de toute l’Afrique, le Royaume étant connecté socialement, économiquement, culturellement et même cultuellement à son Continent.

Dans ce contexte, le directeur de publication a salué la vision de SM le Roi Mohammed VI faisant de l’Afrique la pierre angulaire de Sa politique.

Les différentes infrastructures construites dans le Royaume, sous l’impulsion du Souverain, permettent à toute la jeunesse africaine de s’épanouir.

“Fidèle à son esprit de partage, le Maroc met volontiers ces infrastructures à la disposition des pays africains pour une préparation idoine”, a-t-il mis en exergue.

“Face au panafricanisme +désincarné+ fait de discours creux, SM le Roi Mohammed VI ne cesse de prôner un panafricanisme pragmatique, concret, qui touche la vie des Africains”, dit José Nawej.

Ainsi, la candidature du Maroc avec l’Espagne et le Portugal pour abriter la Coupe du Monde 2030 s’inscrit dans l’ordre normal -voire naturel -des choses, conclut le directeur de publication.