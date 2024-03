Casablanca : la 3ème course #Run4Her dédiée à la promotion de l’inclusion de la femme par le sport

dimanche, 3 mars, 2024 à 17:14

Casablanca – L’ONG Tibu Africa a organisé, dimanche au quartier historique et populaire Ain Sebaâ à Casablanca, la 3ème édition de la course #Run4Her, dédiée à la promotion de l’autonomisation et de l’inclusion de la fille et de la femme par le sport.