Cérémonie en l’honneur de la sélection nationale de futsal au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports

lundi, 10 février, 2020 à 23:33

Rabat-Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a organisé, lundi à Rabat, une cérémonie en l’honneur de la sélection nationale de futsal, sacrée vendredi dernier championne d’Afrique après sa victoire face à son homologue égyptienne (5-0).

Intervenant lors de cette cérémonie, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, a félicité les joueurs et l’ensemble du staff technique et administratif pour cette performance, les saluant pour les efforts consentis, tout au long de la compétition continentale, pour décrocher le titre.